Путин поручил сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Правительству и регионам страны сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта. Он заявил об этом, выступая на конференции Сбербанка, посвященной ИИ.

В марте следующего, 2026 года профильные ведомства должны представить исчерпывающую информации о применении искусственного интеллекта в экономике.

Соответственно, глава государства потребовал обновить требования к рейтингу цифровой трансформации регионов России, дополнив его таким показателем, как темпы внедрения технологий ИИ.

Технологии генеративного искусственного интеллекта, на взгляд российского лидера, становятся ключевыми, стратегическими.

«Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить. Для России это вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета», – подчеркнул при этом Путин.

В связи с этим он убежден, что РФ должна обладать собственными национальными языковыми моделями – как фундаментальными, так и малыми, предназначенными для конкретных отраслей.