news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 19 ноября 2025 20:02

Путин поручил сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ

Читайте нас в
Телеграм
Путин поручил сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Правительству и регионам страны сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта. Он заявил об этом, выступая на конференции Сбербанка, посвященной ИИ.

В марте следующего, 2026 года профильные ведомства должны представить исчерпывающую информации о применении искусственного интеллекта в экономике.

Соответственно, глава государства потребовал обновить требования к рейтингу цифровой трансформации регионов России, дополнив его таким показателем, как темпы внедрения технологий ИИ.

Технологии генеративного искусственного интеллекта, на взгляд российского лидера, становятся ключевыми, стратегическими.

«Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить. Для России это вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета», – подчеркнул при этом Путин.

В связи с этим он убежден, что РФ должна обладать собственными национальными языковыми моделями – как фундаментальными, так и малыми, предназначенными для конкретных отраслей.

#искусственный интеллект #нейросеть #Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане за 2026 год по федпрограмме обновят 17 объектов инженерной инфраструктуры

В Татарстане за 2026 год по федпрограмме обновят 17 объектов инженерной инфраструктуры

18 ноября 2025
Талия Минуллина заявила о важности открытия авиарейса Казань – Абу-Даби

Талия Минуллина заявила о важности открытия авиарейса Казань – Абу-Даби

18 ноября 2025