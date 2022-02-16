Путин поручил сделать ответственность за противопожарную безопасность строжайшей

В период смягчения надзорных процедур для бизнеса необходимо, чтобы противопожарная безопасность была максимально строгой, подчеркнул на заседании коллегии МЧС Президент России Владимир Путин.

По его словам, снижение надзорной нагрузки на бизнес — это правильный шаг. Прежде всего это относится к представителям МСБ.

«Но это, конечно же, не значит, что если компании не проверяют так, как прежде <...>, они могут пренебрегать установленными правилами и стандартами, тем более грубо нарушать их. Ответственность за жизнь и здоровье людей, за противопожарную безопасность должна быть строжайшей», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что для решения поставленных задач МЧС РФ должно более активно сотрудничать с общественными, добровольческими объединениями и волонтерами.