Путин поручил с будущего года ввести в школах уроки плавания

Президент России Владимир Путин поручил с 2022 года включить обучение детей плаванию в систему образования и организованного детского отдыха. С такой инициативой глава государства выступил на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, передает ТАСС.

Путин констатировал, что во времена Советского Союза власти рассматривали бассейны почти как «роскошь». Однако, по его мнению, «плавание — это не просто вид спорта, а жизненно необходимый навык, закалка здоровья».

«Нужно предусмотреть обучение детей плаванию в системе образования и организованного детского отдыха. Финансировать программу по обучению детей плаванию начнем со следующего, 2022 года, причем и на федеральном, и на региональном уровнях», — подчеркнул в связи с этим Президент.

Владимир Путин добавил, что для достижения необходимого результата потребуется отдельная межведомственная программа. «Нужно ее разработать с учетом производства отечественных модульных бассейнов. Сейчас это тоже сделать гораздо проще, чем в прежние времена», — выразил он уверенность.