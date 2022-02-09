Путин поручил выделять российским регионам средства на обеспечение работы судей

Президент Владимир Путин поручил выделять российским регионам средства на обеспечение деятельности судей. Об этом глава государства сказал на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

«Хотел бы отдельно сказать о деятельности мировых судей. Они несут колоссальную нагрузку во всех видах делопроизводства», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что лишь в 2021 году мировые судьи рассмотрели более 30 млн дел.

«Вместе с тем, как показывает практика, пока должным образом не решены вопросы обеспечения работников аппарата. Я знаю, что у Верховного суда есть предложения на этот счет», — отметил глава государства.

Он уточнил, что речь о законодательном закреплении взаимодействия между властями регионов и региональными советами судей.