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Ру Тат
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25 октября 2021  12:44

Путин поручил регионам ограничить работу кафе и проведение мероприятий по вечерам

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Президент РФ Владимир Путин из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса поручил ограничить проведение развлекательных мероприятий в вечернее время, а также запретить оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00. Это следует из перечня поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <…> введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время», — сказано в документе. 

Об исполнении рекомендации руководителям регионов следует отчитаться до 15 ноября. Затем они должны будут отчитываться о ситуации каждый месяц.

Кроме того, работа заведений общепита, ночных клубов, кинотеатров и других общественных мест с 23.00 до 6.00 должна быть полностью исключена. 

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая <…> введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6 часов утра», — говорится в тексте поручения.

Региональные власти и руководство Роспотребнадзора должны доложить об исполнении этого поручения до 30 ноября и впоследствии отчитываться ежемесячно.

#Владимир Путин #Коронавирус #поручения президента
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