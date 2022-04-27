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Здоровье
27 апреля 2022  20:55

Путин поручил реализовать дополнительные мероприятия по диагностике сахарного диабета

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С этого года Правительство должно реализовать дополнительные мероприятия, направленные на то, чтобы своевременно выявлять сахарный диабет у граждан. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин. 

«Обеспечить разработку, утверждение и реализацию (начиная с 2022 года) комплекса дополнительных мероприятий по своевременной диагностике сахарного диабета», — говорится в документе, опубликованном на сайте московского Кремля. 

Среди предполагаемых — мероприятия, направленные на выявление и лечение сахарного диабета для предупреждения осложнений, обеспечение больных необходимыми лекарствами и медизделиями, внедрение новых и современных методов лечения сахарного диабета. 

Правительству нужно усилить подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечить соответствующие медорганизации квалифицированными кадрами. 

Также Кабмин должен разработать меры поддержки фармацевтической промышленности для разработки и производства конкурентоспособных отечественных лекарств и медизделий, включая замкнутые системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и инфузионные помпы для доставки инсулина.

Доклад должны предоставить Президенту до 1 сентября 2022 года и далее один раз в полгода.

#Владимир Путин
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