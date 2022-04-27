Путин поручил реализовать дополнительные мероприятия по диагностике сахарного диабета

С этого года Правительство должно реализовать дополнительные мероприятия, направленные на то, чтобы своевременно выявлять сахарный диабет у граждан. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин.

«Обеспечить разработку, утверждение и реализацию (начиная с 2022 года) комплекса дополнительных мероприятий по своевременной диагностике сахарного диабета», — говорится в документе, опубликованном на сайте московского Кремля.

Среди предполагаемых — мероприятия, направленные на выявление и лечение сахарного диабета для предупреждения осложнений, обеспечение больных необходимыми лекарствами и медизделиями, внедрение новых и современных методов лечения сахарного диабета.

Правительству нужно усилить подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечить соответствующие медорганизации квалифицированными кадрами.

Также Кабмин должен разработать меры поддержки фармацевтической промышленности для разработки и производства конкурентоспособных отечественных лекарств и медизделий, включая замкнутые системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и инфузионные помпы для доставки инсулина.

Доклад должны предоставить Президенту до 1 сентября 2022 года и далее один раз в полгода.