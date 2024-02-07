Путин поручил развивать Восточный полигон железных дорог

Президент РФ Владимир Путин поручил уделить внимание развитию Восточного полигона железных дорог.

«В этой связи мы с вами должны достигнуть увеличения показателей перевозок на дальневосточном направлении. В текущем году они должны составить 180 млн тонн, а по итогам 2030-го дойти до 210 млн», - заявил Президент на совещании с членами правительства РФ.

При этом, со слов Путина, для достижения поставленных целей необходимо решить вопросы с электрификацией вышеупомянутого полигона. Он добавил, что в России уже работают в этом направлении.

Российский лидер также подчеркнул, что тема развития транспортной отрасли имеет огромное значение для развития экономики и россиян.