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Путин поручил развивать Восточный полигон железных дорог
Президент РФ Владимир Путин поручил уделить внимание развитию Восточного полигона железных дорог.
«В этой связи мы с вами должны достигнуть увеличения показателей перевозок на дальневосточном направлении. В текущем году они должны составить 180 млн тонн, а по итогам 2030-го дойти до 210 млн», - заявил Президент на совещании с членами правительства РФ.
При этом, со слов Путина, для достижения поставленных целей необходимо решить вопросы с электрификацией вышеупомянутого полигона. Он добавил, что в России уже работают в этом направлении.
Российский лидер также подчеркнул, что тема развития транспортной отрасли имеет огромное значение для развития экономики и россиян.
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