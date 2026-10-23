Путин поручил разработать систему поддержки работников креативных индустрий

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Президент России Владимир Путин поручил Правительству рассмотреть создание системы поддержки представителей креативных индустрий, в том числе художников, скульпторов, архитекторов и урбанистов. Их работы предлагается использовать при благоустройстве территорий опорных населенных пунктов.

Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля по итогам встречи главы государства с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды, состоявшейся 10 августа 2026 года.

В документе также говорится о необходимости предусмотреть закупки товаров, работ и услуг у представителей творческих индустрий. Поддержка должна распространяться в том числе на молодых специалистов, мастеров художественных промыслов и ремесел, а также представителей арт-индустрии.

Кроме того, кабмину поручено определить меры поддержки проектов, предусматривающих комплексный подход к благоустройству. Речь идет о создании общественных пространств, развитии оздоровительных маршрутов и других объектов.

Ответственным за исполнение поручений назначен Председатель Правительства России Михаил Мишустин.