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Наука и образование
9 февраля 2023  16:56

Путин поручил разработать систему кадров для беспилотной авиации

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В России необходимо сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации, заявил Президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ. К этой работе он поручил привлечь международных специалистов.

«[Нужно] в целом проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей с участием наших партнёров по Евразэс и других заинтересованных государств – таких государств много и многие хотят с нами работать», – сказал Путин и поручил представить ему конкретные предложения в этой области.

Он также призвал стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций и стала «примером в создании возможностей для самореализации каждого человека».

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