Путин поручил разработать программу переподготовки для участников спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны разработать программу по переподготовке, трудоустройству и реабилитации лиц, участвовавших в специальной военной операции на Украине. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству <…> при участии автономной некоммерческой организации „Комитет семей воинов Отечества“ разработать комплексную программу, направленную на обеспечение профессиональной переподготовки, трудоустройства, реабилитации и психологического сопровождения лиц, участвовавших в специальной военной операции, а также консультационного сопровождения членов их семей, и обеспечить ее реализацию», — сказано в документе.

Срок исполнения поручения — 1 марта 2023 года. Доклад должны представить Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Кроме того, льготы должны быть распространены на воевавших с 2014 года сторонников Донецкой и Луганской народных республик.