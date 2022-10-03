Путин поручил разработать проект по использованию приложения в смартфоне вместо паспорта

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ разработать и запустить пилотный проект по определению личности граждан в некоторых жизненных ситуациях с помощью мобильного приложения смартфона вместо паспорта. Соответствующий документ опубликован на сайте московского Кремля.

До 15 ноября Кабмину нужно представить предложения по внесению в законодательство изменений, направленных на расширение функционала портала госуслуг.