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Технологии
3 октября 2022  11:21

Путин поручил разработать проект по использованию приложения в смартфоне вместо паспорта

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Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ разработать и запустить пилотный проект по определению личности граждан в некоторых жизненных ситуациях с помощью мобильного приложения смартфона вместо паспорта. Соответствующий документ опубликован на сайте московского Кремля.

До 15 ноября Кабмину нужно представить предложения по внесению в законодательство изменений, направленных на расширение функционала портала госуслуг. 

 

#Владимир Путин #идентификация личности #поручения президента
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