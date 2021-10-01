Путин поручил разработать предложения по развитию метро в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по развитию петербургского метрополитена на период 2022-2026 годов. Выполнением задачи займутся Кабмин РФ, Санкт-Петербурга и Ленобласти, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской области представить предложения <...> по развитию в период 2022-2026 годов сети метрополитена Санкт-Петербурга и строительству станции „Кудрово“ и электродепо „Правобережное“ на территории Ленинградской области», — отмечается в перечне поручений главы государства.

Результаты работы должны быть представлены до 30 ноября. Ответственным за выполнение поручения назначен Председатель Правительства России Михаил Мишустин, а также губернаторы Санкт-Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко.

Кроме того, Владимир Путин поручил до 20 октября решить вопрос с выделением средств на приобретение 950 вагонов метро для Северной столицы. Отмечается, что из Фонда национального благосостояния в период с 2022 по 2031 год будет выделено до 96,9 млрд рублей.