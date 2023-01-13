Путин поручил разработать предложения по освобождению врачей от воинской обязанности

Министерство обороны России вместе с Минздравом РФ и органами исполнительной власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей должно представить предложения по освобождению от воинской обязанности врачей, призванных в рамках частичной мобилизации. Поручение дал Президент РФ Владимир Путин.

«<...> подготовить <...> и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ», – сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Срок для выполнения поручения – 1 февраля 2023 года.