Путин поручил разработать подход к числу иностранцев в классах

Президент РФ Владимир Путин поручил до марта следующего года разработать подход к соотношению численности обучающихся вместе в школах и детских садах иностранцев и россиян.

Правительство страны вместе с властями регионов должно «определить подходы к установлению соотношения численности совместно обучающихся иностранных граждан и граждан Российской Федерации, оптимального для социальной, языковой и культурной адаптации обучающихся иностранных граждан и обеспечивающего эффективную реализацию образовательного процесса в целом, а также порядок учета такого соотношения при комплектовании групп, классов в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях», отмечает пресс-служба Кремля.

Данное по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям поручение должно быть исполнено до 1 марта 2022 года. Ответственными за это назначены Премьер-министр России Михаил Мишустин и руководители субъектов Федерации.

Внимание на проблему числа детей мигрантов в классах Путин обратил как раз на заседании Совета по межнациональным отношениям 30 марта этого года. В качестве негативного примера он упомянул ситуацию в некоторых странах Европы и в США.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ заявил о стремлении улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами.