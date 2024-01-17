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Путин поручил разработать меры поддержки женщин, не состоявших в браке с погибшими на СВО
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о мерах поддержки жен погибших участников спецоперации. При этом решение будет касаться и женщин, которые не состояли с ними в браке, но совместно проживали, вели общее хозяйство и воспитывают общих детей.
Задача поручена Правительству России. Решение коснется материальной, медицинской помощи, профессиональной переподготовки и повышения квалификаций таких женщин.
«При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — отмечается в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
Также Президент поручил оказать поддержку Комитету семей воинов Отечества» для продолжения бесплатной юридической, духовно-психологической поддержки членам семей участников СВО, а также реализации других культурных и гуманитарных проектов.
Предложения по первому вопросу должны быть предоставлены до 1 июля 2024 года, второму – до 1 февраля.
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