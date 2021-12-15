Путин поручил разработать меры поддержки отечественной селекции

Правительство займется разработкой мер поддержки отечественных селекционеров для самообеспечения семенами и племенной продукцией. Такое поручение Кабмину дал Президент России Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, Правительство к 1 марта должно создать перечень основных сельхозкультур и определить ежегодный план самообеспечения семенами по каждой из них. Предполагается, что перечень охватит период до 2030 года.

Такое же поручение касается и сельскохозяйственных животных.