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Сельское хозяйство
15 декабря 2021  20:10

Путин поручил разработать меры поддержки отечественной селекции

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Правительство займется разработкой мер поддержки отечественных селекционеров для самообеспечения семенами и племенной продукцией. Такое поручение Кабмину дал Президент России Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, Правительство к 1 марта должно создать перечень основных сельхозкультур и определить ежегодный план самообеспечения семенами по каждой из них. Предполагается, что перечень охватит период до 2030 года.

Такое же поручение касается и сельскохозяйственных животных.

#племенное животноводство #сельскохозяйственная продукция
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