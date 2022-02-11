Путин поручил разработать меры по стимулированию инвестиций в строительство кампусов

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ разработать меры по стимулированию инвестиций в строительство кампусов. Также глава государства поручил подготовить предложения по определению самого понятия «кампус». Перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию опубликован сегодня на сайте московского Кремля.

Поручение о разработке дополнительных мер по стимулированию участия инвесторов и концессионеров в проектировании, строительстве и эксплуатации кампусов дано Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». Результаты должны быть представлены до 1 июня текущего года.

До истечения этого же срока должны быть представлены предложения по определению понятия «кампус». Предложения будут касаться случаев использования понятия, условий и порядка создания и эксплуатации кампусов. Соответствующие изменения должны быть внесены в нормативные правовые акты РФ.