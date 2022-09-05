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Ру Тат
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Экономика
5 сентября 2022  12:50

Путин поручил разработать меры по поддержке технологических компаний

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Президент России Владимир Путин поставил задачу поддержать технологические компании при выводе их продукции на рынок. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Кабмин и Центробанк до 15 декабря должны проанализировать меры господдержки, чтобы распространить их на технологические компании. 

Так, предлагается внести изменения на предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц и компаний при долгосрочных вложениях в российские ценные бумаги.

Кроме того, Президент поручил Правительству до 15 декабря утвердить концепцию технологического развития РФ до 2030 года.

 

 

 

 

#Владимир Путин #поручения президента
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