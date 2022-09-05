Путин поручил разработать меры по поддержке технологических компаний

Президент России Владимир Путин поставил задачу поддержать технологические компании при выводе их продукции на рынок. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Кабмин и Центробанк до 15 декабря должны проанализировать меры господдержки, чтобы распространить их на технологические компании.

Так, предлагается внести изменения на предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц и компаний при долгосрочных вложениях в российские ценные бумаги.

Кроме того, Президент поручил Правительству до 15 декабря утвердить концепцию технологического развития РФ до 2030 года.