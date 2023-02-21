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Путин поручил разработать меры для «деофшоризации» российской экономики
Бизнес в ключевых отраслях страны должен работать в рамках российской юрисдикции. Правительству нужно разработать дополнительные меры по «деофшоризации» экономики. С таким поручением во время послания Федеральному собранию выступил Президент России Владимир Путин.
«Рассчитываю, что Правительство страны вместе с правоохранительными органами и деловыми объединениями будут последовательно и основательно вести эту работу. Одновременно прошу Правительство в тесном контакте с Парламентом предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс «деофшоризации» экономики», – заявил Путин.
Он подчеркнул, что в этой сфере нельзя допускать вседозволенность, но перегибать палку тоже не стоит.
Путин напомнил о проблемах, с которыми столкнулась экономика страны после распада СССР. Тогда начала формироваться экономика на основе рыночных отношений и частной собственности, в результате чего она стала ориентирована на Запад, в основном, как источник сырья.
«В это время более сложные отрасли экономики развивались слабо. Чтобы сломать эту негативную тенденцию, нам потребовались годы. Мы достигли реальных видимых перемен. Но нужно учитывать, в какой ситуации развивался наш частный бизнес», – сообщил Президент страны.
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