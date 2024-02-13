Путин поручил разработать курсы по формированию навыков наставничества

В России разработают курсы и дисциплины по формированию навыков эффективного наставничества, которые планируется включить в программы повышения квалификации руководителей и работников организаций социальной сферы и реального сектора экономики. Это следует из перечня поручений Президента Владимира Путина, данных по итогам заседания Госсовета РФ по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника, прошедшего в конце декабря 2023 года, и опубликованных на сайте Кремля.

Разработку курсов глава государства поручил «Минпросвещения России совместно с Минобрнауки России при участии автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», Общероссийского общественно­-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и крупных промышленных предприятий».

Также Путин поручил Правительству РФ при участии Российского общества «Знание» организовать проведение обучающих семинаров для наставников.