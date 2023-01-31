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Общество
31 января 2023  17:34

Путин поручил разработать дополнительные ипотечные программы для молодежи

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В России могут появиться дополнительные ипотечные программы для молодежи, в частности молодых семей и специалистов. С таким поручением к Правительству РФ выступил Президент России Владимир Путин.

«Представить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи, в том числе для молодых специалистов, молодых семей», — отмечается в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Поручение должно быть исполнено до 1 июля.

Кроме того, глава государства поручил усовершенствовать программы, касающиеся обеспечения жильем молодых семей. Это касается сроков ожидания жилплощади – их необходимо сократить, а выплаты на приобретение помещения, наоборот, повысить.

#Владимир Путин #Ипотека #молодежь
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