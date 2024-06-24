Путин поручил рассмотреть ввод льготной ипотеки для ряда педагогов СПО

Педагогам, работающим в рамках федерального проекта «Профессионалитет», могут предоставить льготные ипотечные кредиты. Рассмотреть этот вопрос Правительству поручил Президент Владимир Путин.

Речь идет о преподавателях, которые реализуют программы среднего профессионального образования. Они могут быть отобраны в рамках федерального проекта, в том числе пройдя подготовку по нему.

Поручение, опубликованное на сайте Кремля, было утверждено по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами Российского союза промышленников и предпринимателей. Согласно документу, Правительство должно отчитаться по этому вопросу до 1 августа 2024 года.

К этой же дате Кабмин должен проанализировать вопрос о введении новых мер соцподдержки педагогов, работающих по программам СПО. Изменения также будут реализованы в рамках проекта «Профессионалитет».