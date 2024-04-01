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Путин поручил рассмотреть возможность внесения темы цифровой гигиены в школьную программу
Президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность включения в учебную программу общеобразовательных учреждений темы цифровой гигиены. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, утвержденном по итогам встречи с участниками форума «Всё для Победы!», которая прошла 2 февраля 2024 года.
«Минпросвещения России при участии Общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“ рассмотреть вопрос о включении темы цифровой гигиены в федеральные основные общеобразовательные программы по учебному предмету „Информатика“», — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Ответственным за исполнение поручения назначен министр просвещения Сергей Кравцов, доклад главе государства должны представить до 30 августа 2024 года.
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