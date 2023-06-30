Путин поручил рассмотреть возможность увеличения размера ипотеки для многодетных семей

Правительство России рассмотрит возможность увеличения размера кредита в рамках льготной ипотеки для семей с тремя и более детьми. Соответствующее поручение по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состоявшейся 26 мая, дал Президент РФ Владимир Путин.

«Рассмотреть вопрос о возможности увеличения в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, максимального размера ипотечного жилищного кредита (займа) для приобретения семьями, имеющими 3 и более детей в возрасте до 18 лет, на территориях субъектов РФ (за исключением г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области) жилых помещений общей площадью более 60 кв. метров – до 9 млн рублей, общей площадью более 80 кв. метров – до 12 млн рублей», – сказано в документе.

До 1 сентября Кабмин должен подготовить доклад.