Путин поручил рассмотреть вопрос об изменении налогового законодательства РФ

Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству совместно с комиссиями Государственного совета рассмотреть вопросы изменения налогового законодательства, в частности, страховых взносов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ рассмотреть вопросы <…> о внесении в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, направленных на установление для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого и среднего предпринимательства и включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере 15% в отношении части ежемесячной выплаты в пользу физического лица, не превышающей в течение месяца минимального размера оплаты труда», — сказано в перечне поручений.

Поручение должно быть выполнено в срок до 15 июля 2022 года. Ответственными назначены Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители комиссий Госсовета.

Кроме того, глава государства поставил задачу увеличить предельные доходы налогоплательщиков, которые используют упрощенную и патентную системы налогообложения, и изменить условия отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего бизнеса. В частности, будет рассмотрен вопрос об увеличении предельного дохода, получаемого российскими предпринимателями.