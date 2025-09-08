Путин поручил рассмотреть увеличение сроков записи к врачу через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения допустимых сроков записи к врачу через портал «Госуслуги». Перечень поручений по ключевым направлениям развития здравоохранения опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, речь идет о продлении сроков записи на прием к врачу, диагностику и лечебные процедуры с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Доклад по итогам работы необходимо представить до 20 ноября 2026 года. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.