В России могут запретить передвижение на электровелосипедах по тротуарам

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о возможных ограничениях на движение электровелосипедов по тротуарам.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам декабрьского заседания Совета по правам человека (СПЧ) Путин поручил проработать изменения в правовом регулировании использования электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Документ опубликован на сайте Кремля.

Минтранс должен с учетом ранее предоставленных указаний совместно с МВД и при участии Совета по правам человека, Общественной палаты и профильных комиссий Госсовета подготовить предложения по совершенствованию правового регулирования использования средств индивидуальной мобильности, в том числе в предпринимательской деятельности.

Речь идет и о велосипедах с электрическим двигателем. В рамках этой работы предстоит рассмотреть возможность введения ограничений на их передвижение по тротуарам.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Доклад по итогам должен быть представлен до 1 июля. Ответственными назначены министр транспорта Андрей Никитин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

На заседании Совета по правам человека 9 декабря Владимир Путин сообщал, что иногда передвигается по Москве без сопровождения и кортежа. По его словам, в таких поездках он лично замечает проблемы, связанные с движением курьеров на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам.

Президент отметил, что эта ситуация вызывает обеспокоенность у граждан. Он добавил, что о подобных случаях ему также сообщали некоторые главы регионов. По оценке главы государства, передвижение по тротуарам на таких средствах может представлять опасность для людей.