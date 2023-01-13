Путин поручил рассмотреть идеи СПЧ об уголовном наказании за дискриминацию россиян

Президент РФ Владимир Путин поручил Госдуме, Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ рассмотреть предложения об уголовном наказании за дискриминацию россиян, пребывающих за границей. Перечень поручений опубликован на портале Кремля.

«Рекомендовать <...> рассмотреть предложения Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, касающиеся установления уголовной ответственности за призывы к дискриминации или дискриминационные действия в отношении проживающих за рубежом граждан РФ и соотечественников, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ», – сказано в документе.

На исполнение глава государства отвел срок до 1 мая. Ответственными назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин, Генпрокурор Игорь Краснов и председатель СК Александр Бастрыкин.