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Официальная хроника
13 января 2023  15:34

Путин поручил рассмотреть идеи СПЧ об уголовном наказании за дискриминацию россиян

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Президент РФ Владимир Путин поручил Госдуме, Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ рассмотреть предложения об уголовном наказании за дискриминацию россиян, пребывающих за границей. Перечень поручений опубликован на портале Кремля. 

«Рекомендовать <...> рассмотреть предложения Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, касающиеся установления уголовной ответственности за призывы к дискриминации или дискриминационные действия в отношении проживающих за рубежом граждан РФ и соотечественников, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ», – сказано в документе. 

На исполнение глава государства отвел срок до 1 мая. Ответственными назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин, Генпрокурор Игорь Краснов и председатель СК Александр Бастрыкин. 

#Владимир Путин
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