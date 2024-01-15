Путин поручил расширить возможности размещения ценных бумаг Hi-Tech компаний

Президент России Владимир Путин поручил расширить возможности размещения ценных бумаг быстрорастущих высокотехнологичных компаний на бирже и инвестплатформах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Разработкой дополнительных мер займутся Правительство России и корпорация «ВЭБ.РФ». Первый доклад, посвященный этому вопросу, должен быть подготовлен до 1 марта 2024 года.

«С учетом ранее данного поручения обеспечить реализацию инвестиционных проектов, финансируемых с использованием средств фондов акционерного капитала», — отмечается в перечне поручений.

Ответственными назначены Премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.