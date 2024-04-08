Путин поручил распространить семейную ипотеку на «вторичку» в некоторых регионах

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны представить предложения по предоставлению льготной ипотеки на вторичном рынке семьям с детьми в регионах, где строят недостаточно жилья.

«<…> представить предложения по вопросам, касающимся: возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы для таких семей готового жилья на вторичном рынке, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме <…>», — сказано в списке поручений по итогам встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов 23 января.

Кроме того, Путин поручил рассмотреть предоставление жилых помещений молодым и многодетным семьям, члены которых работают на территориях опережающего развития.

Ответственным назначен Премьер-министр России Михаил Мишустин, он должен будет представить доклад до 30 июня текущего года.