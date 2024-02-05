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Путин поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на бойцов спецоперации
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников специальной военной операции и членов семей погибших бойцов без условий, предусмотренных программой.
«<…> обеспечить внесение в условия программы <…> изменений, предусматривающих <…> распространение программы на граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов семей граждан, погибших (умерших) в связи с выполнением задач специальной военной операции (без учета предусмотренных в программе условий, касающихся возраста и семейного положения граждан)», — сказано в перечне поручений главы государства по итогам рабочей поездки в Архангельскую область, состоявшейся 11 декабря прошлого года.
Кроме того, в рамках программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» должны быть отменены требования о наличии стажа работы по специальности для педагогов и медиков.
Максимальный размер кредита по этой программе на приобретение на вторичном рынке квартиры или дома с участком в моногороде, если общая площадь жилого помещения превышает 60 кв. метров, Путин предложил увеличить до 9 млн рублей.
Кроме того, Правительству поручено обеспечить определение стоимости одного квадратного метра при реализации программы дальневосточной и арктической ипотеки исходя из объективно складывающейся рыночной цены жилья и представить предложения по соответствующей корректировке стоимости квадратного метра при переселении граждан из аварийного жилищного фонда в Арктической зоне.
Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отчитаться об исполнении поручений он обязан до 1 марта текущего, 2024 года.
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