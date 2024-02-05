Путин поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на бойцов спецоперации

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников специальной военной операции и членов семей погибших бойцов без условий, предусмотренных программой.

«<…> обеспечить внесение в условия программы <…> изменений, предусматривающих <…> распространение программы на граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов семей граждан, погибших (умерших) в связи с выполнением задач специальной военной операции (без учета предусмотренных в программе условий, касающихся возраста и семейного положения граждан)», — сказано в перечне поручений главы государства по итогам рабочей поездки в Архангельскую область, состоявшейся 11 декабря прошлого года.

Кроме того, в рамках программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» должны быть отменены требования о наличии стажа работы по специальности для педагогов и медиков.

Максимальный размер кредита по этой программе на приобретение на вторичном рынке квартиры или дома с участком в моногороде, если общая площадь жилого помещения превышает 60 кв. метров, Путин предложил увеличить до 9 млн рублей.

Кроме того, Правительству поручено обеспечить определение стоимости одного квадратного метра при реализации программы дальневосточной и арктической ипотеки исходя из объективно складывающейся рыночной цены жилья и представить предложения по соответствующей корректировке стоимости квадратного метра при переселении граждан из аварийного жилищного фонда в Арктической зоне.

Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отчитаться об исполнении поручений он обязан до 1 марта текущего, 2024 года.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.