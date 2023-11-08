Путин поручил «раскрутить» налоговый вычет на спорт в России

Налоговый вычет на спорт напрямую связан со здоровьем граждан, системой здравоохранения. Это полезная форма поддержки, которая, несмотря на два года реализации программы, пока не вышла на серьезный уровень, заявил на совещании с членами Правительства Президент России Владимир Путин.

«Нужно сделать все для того, чтобы и организации сами знали об этой форме работы с гражданами, и сами граждане, которые занимаются активно спортом, чтобы тоже знали свои права <...> Просто раскрутить надо», — уверен глава государства.

Среди выдвинутых предложений для «раскрутки» инициативы — увеличение размера вычета, повышение информированности организаций и населения, решение проблем с администрированием на региональном уровне и снятие формальных ограничений для включения в список.

В стране действуют 114 тыс. организаций и 66 тыс. индивидуальных предпринимателей, которые оказывают спортивные услуги. При этом в перечень Минспорта России по налоговому вычету вошло лишь более 4 тыс. из них.