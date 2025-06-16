Путин поручил проводить в РФ с 2026 года чемпионаты пилотирования дронов для детей

Президент России Владимир Путин поручил создать условия для присвоения спортивных званий и разрядов в дисциплине гонок дронов. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Также глава государства распорядился подготовить предложения о снижении минимального возраста участников соревнований по гонкам дронов с 10 до 7 лет. Ответственными за выполнение этого поручения назначены министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, а также президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев. Срок исполнения — до 1 сентября.

Кроме того, до 1 октября Путин поручил общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи «Движение первых» совместно с Федерацией гонок дронов обеспечить с 2026 года проведение Всероссийского чемпионата пилотирования дронов для детей от 7 лет «Пилоты будущего».

В рамках чемпионата предусмотрено проведение образовательных, технических и соревновательных мероприятий. Ответственными назначены председатель правления «Движения первых» Артур Орлов и Илья Галаев.

Правительству России поручено обеспечить финансирование организации и проведения чемпионата «Пилоты будущего» начиная с 2026 года за счёт средств федерального бюджета. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.