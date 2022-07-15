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Ру Тат
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Официальная хроника
15 июля 2022  14:32

Путин поручил провести празднование 80-летия победы в Сталинградской битве

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В феврале 2023 года исполнится 80 лет разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Отпраздновать юбилей победы в одном из крупнейших сражений Великой Отечественной и Второй мировой войн поручил Президент России Владимир Путин.

«Постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Возглавлять комитет будет зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В ближайший месяц Правительство утвердит состав оргкомитета, а также разработает и утвердит план основных мероприятий, входящих в празднование. Работа над программой будет вестись совместно с Российским организационным комитетом «Победа».

Региональным органам власти порекомендуют присоединиться к подготовке и проведению мероприятий.

#Владимир Путин #Великая Отечественная война #Сталинградская битва
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