Путин поручил провести модернизацию ВС России в короткие сроки

Нужно сделать все, чтобы поручения по усовершенствованию развития Вооруженных сил России были осуществлены в короткие сроки. Об этом на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу сказал Президент Владимир Путин.

«На экспертном уровне обсудить все вопросы с тем, чтобы у нас были подготовлены и в короткие сроки были приняты все необходимые решения, с тем, чтобы они считались и с планами развития предприятий оборонно-промышленного комплекса», – цитирует главу государства РИА Новости.

Путин также отметил, что нужно внести коррективы всех компонентов армии исходя из опыта проведения спецоперации. Он попросил Шойгу в рамках ведомства проработать детали, связанные с этой работой, и уже к ежегодной коллегии в декабре подготовить доклад с предложениями.