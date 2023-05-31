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Путин поручил провести медобследование взрослого населения Донбасса
Необходимо провести медицинское обследование взрослых жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства страны, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер отметил, что диспансеризация детей в новых регионах РФ прошла успешно и организовано. «На мой взгляд, нужно сделать еще один шаг, а именно — провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах. Посмотрите, пожалуйста, и предложения соответствующие представьте», — сказал он, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой, выступившей с докладом по этой теме.
При этом Путин подчеркнул, что медицинское обследование на территориях, присоединенных к РФ после плебисцитов прошлой осенью, прошли более 300 тыс. детей.
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