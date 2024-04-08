Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поручил провести масштабное событие для продвижения российской продукции
В России необходимо провести масштабное мероприятие для продвижения отечественной продукции. Поручение федеральному и московскому Правительству дал Президент Владимир Путин.
Особенностью события станет приглашение ведущих иностранных блогеров.
«<...> при участии Правительства Москвы рассмотреть возможность проведения масштабного мероприятия, направленного на продвижение отечественной продукции, в том числе с участием ведущих иностранных блогеров и с возможностью ее продаж в онлайн-формате», — говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2024 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»