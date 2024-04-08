Путин поручил провести масштабное событие для продвижения российской продукции

В России необходимо провести масштабное мероприятие для продвижения отечественной продукции. Поручение федеральному и московскому Правительству дал Президент Владимир Путин.

Особенностью события станет приглашение ведущих иностранных блогеров.

«<...> при участии Правительства Москвы рассмотреть возможность проведения масштабного мероприятия, направленного на продвижение отечественной продукции, в том числе с участием ведущих иностранных блогеров и с возможностью ее продаж в онлайн-формате», — говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2024 года.