Путин поручил провести Главный военно-морской парад в Петербурге 31 июля

31 июля, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге состоится Главный военно-морской парад. Указ о его проведении подписал Президент России Владимир Путин.

«Провести 31 июля 2022 года, в День Военно-морского флота, в г. Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, в 22.00 в городе состоится артиллерийский салют.

Подготовкой парада при содействии Правительства Санкт-Петербурга займутся Минобороны России и другие федеральные органы исполнительной власти.

Торжества будут профинансированы за счет федерального бюджета.