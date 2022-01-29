Путин поручил проверить законодательство РФ в сфере добычи китов

Законодательство РФ в сфере добычи китов поручил проверить Президент России Владимир Путин, и если понадобится, то предложить поправки. Об этом на сайте Кремля сообщается в перечне поручений.

«Генеральной прокуратуре РФ обеспечить проведение проверок соблюдения законодательства РФ в сфере добычи (вылова), охраны и использования китообразных, в том числе выдачи разрешений на их добычу (вылов)», — уточняется в сообщении.

Генпрокуратура должна предложить соответствующие изменения в законодательство РФ, если увидит такую необходимость. До 1 декабря 2022 года должен быть представлен доклад по этому вопросу, затем — ежегодно.