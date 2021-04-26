news_header_top_970_100
Минниханов и Шаймиев возложили цветы к памятнику Тукая в Казани в день рождения поэта
Минниханов и Шаймиев возложили цветы к памятнику Тукая в Казани в день рождения поэта
Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила дать больше свободы регионам
Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила дать больше свободы регионам
ТАИФ и СИБУР приступили к объединению нефтегазохимического бизнеса
ТАИФ и СИБУР приступили к объединению нефтегазохимического бизнеса
Ру Тат
news_header_bot_970_100
26 апреля 2021  20:22

Путин поручил проверить обеспечение россиян лекарствами

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин поручил провести проверку обеспечения препаратами отдельных категорий россиян. Соответствующее решение было принято на совещании с членами Правительства, сообщает пресс-служба Кремля.
Доклад о выполнении поручения должен быть предоставлен до 1 июля. К этому сроку Правительство и региональные власти должны закончить формирование федерального регистра граждан, которые имеют право на обеспечение лекарствами, медизделиями и продуктами лечебного питания за счет средств бюджета. По словам Президента РФ, в регистре должна быть указана вся предусмотренная законом информация.
На основании этих данных необходимо «провести комплексную оценку состояния лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан».

льготные лекарства Владимир Путин
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное