Президент России Владимир Путин поручил провести проверку обеспечения препаратами отдельных категорий россиян. Соответствующее решение было принято на совещании с членами Правительства, сообщает пресс-служба Кремля.
Доклад о выполнении поручения должен быть предоставлен до 1 июля. К этому сроку Правительство и региональные власти должны закончить формирование федерального регистра граждан, которые имеют право на обеспечение лекарствами, медизделиями и продуктами лечебного питания за счет средств бюджета. По словам Президента РФ, в регистре должна быть указана вся предусмотренная законом информация.
На основании этих данных необходимо «провести комплексную оценку состояния лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан».
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Путин поручил проверить обеспечение россиян лекарствами
Президент России Владимир Путин поручил провести проверку обеспечения препаратами отдельных категорий россиян. Соответствующее решение было принято на совещании с членами Правительства, сообщает пресс-служба Кремля.