Путин поручил проверить обеспечение россиян лекарствами

Президент России Владимир Путин поручил провести проверку обеспечения препаратами отдельных категорий россиян. Соответствующее решение было принято на совещании с членами Правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

Доклад о выполнении поручения должен быть предоставлен до 1 июля. К этому сроку Правительство и региональные власти должны закончить формирование федерального регистра граждан, которые имеют право на обеспечение лекарствами, медизделиями и продуктами лечебного питания за счет средств бюджета. По словам Президента РФ, в регистре должна быть указана вся предусмотренная законом информация.

На основании этих данных необходимо «провести комплексную оценку состояния лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан».