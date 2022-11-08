Путин поручил простимулировать рублем выход на работу россиян с детьми

Когда родители выходят на работу или их заработок незначительно повышается, они могут потерять право на выплаты на детей. При этом совокупный доход семьи может оказаться ниже, чем тот, который получают по пособиям, отметил Президент РФ Владимир Путин и призвал решить эту проблему. В качестве одного из решений он предложил продолжать выплачивать таким семьям хотя бы часть пособий.

Необходимо создать дополнительные возможности и стимулы для родителей выходить на работу и осваивать новые, хорошо оплачиваемые профессии, подчеркнул Президент на совещании по вопросам поддержки семей с детьми.

«Существуют разные подходы к решению этого вопроса. Или по налогам корректировки сделать, чтобы люди меньше платили налоги, если совокупный доход падает, либо частично выплачивать пособия. Здесь разные подходы возможны, я знаю, что вы этим занимаетесь, прошу только не затягивать и принять согласованное решение», – подчеркнул он.

Меры поддержки семьи, отцовства, материнства и детства гарантированы и в ближайшее время власти будут их увеличивать, несмотря на «текущие сложности и вызовы», добавил Путин. «Речь идет о будущем России, и мы все с вами это прекрасно понимаем», – подытожил он.

Напомним, ранее Минтруд РФ сообщил, что в 2023 году повысится маткапитал, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум вырастут выше инфляции.