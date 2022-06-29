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Официальная хроника
29 июня 2022  15:46

Путин поручил простимулировать разведку и добычу дефицитных видов сырья

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В России необходимо проработать вопрос стимулирования разведки и добычи дефицитных и стратегических видов сырья. Такое поручение Правительству России дал Президент РФ Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических, а также дефицитных видов сырья», — отмечается в поручении, появившемся на сайте Кремля.

Отмечается, что оно должно быть выполнено до 1 декабря этого года.

#Владимир Путин
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