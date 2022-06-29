Путин поручил простимулировать разведку и добычу дефицитных видов сырья

В России необходимо проработать вопрос стимулирования разведки и добычи дефицитных и стратегических видов сырья. Такое поручение Правительству России дал Президент РФ Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических, а также дефицитных видов сырья», — отмечается в поручении, появившемся на сайте Кремля.

Отмечается, что оно должно быть выполнено до 1 декабря этого года.