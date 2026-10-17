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Общество 17 октября 2026 13:46

Путин поручил проработать тарифы на каршеринг для многодетных семей

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Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос установления сбалансированных тарифов на каршеринг и увеличения автопарка для многодетных семей. Утвержденный главой государства перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшего 19 августа, размещен на сайте Кремля.

Согласно документу, предлагается рассмотреть вопросы повышения доступности услуг каршеринга для многодетных семей. В том числе речь идет об увеличении обеспеченности автопарка каршеринговых компаний транспортными средствами, оборудованными для поездок многодетных семей, и об установлении сбалансированных тарифов с учетом интересов таких семей.

#Владимир Путин #каршеринг #многодетные семьи
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