Путин поручил проработать тарифы на каршеринг для многодетных семей

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос установления сбалансированных тарифов на каршеринг и увеличения автопарка для многодетных семей. Утвержденный главой государства перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшего 19 августа, размещен на сайте Кремля.

Согласно документу, предлагается рассмотреть вопросы повышения доступности услуг каршеринга для многодетных семей. В том числе речь идет об увеличении обеспеченности автопарка каршеринговых компаний транспортными средствами, оборудованными для поездок многодетных семей, и об установлении сбалансированных тарифов с учетом интересов таких семей.