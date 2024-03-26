Путин поручил прокурорам продумать дополнительные превентивные меры в миграционной сфере

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры поручил продумать систему дополнительных превентивных и антикриминальных мер в миграционной сфере. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«<...>И продумать систему дополнительных превентивных, профилактических, других антикриминальных мер. В том числе по надзору по соблюдению законности в миграционной сфере. Очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем», – сказал глава государства.

Он отметил, что важнейшая задача прокуратуры заключается в контроле и координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Президент отметил, что в 2023 году по некоторым видам преступлений наблюдался незначительный, но все-таки рост, и попросил прокуроров вместе с коллегами из МВД и других правоохранительных органов внимательно проанализировать эту ситуацию.