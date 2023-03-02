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Путин поручил продумать выдачу льготной ипотеки для переселения из зон затопления
Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность предоставления льготной ипотеки гражданам, которым пришлось покинуть свои дома из-за затопления. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, прошедшего 1 февраля, опубликован на портале Кремля.
«<...> дополнительно представить предложения о возможности предоставления льготных ипотечных жилищных кредитов (займов) гражданам при переселении из зон затопления и подтопления», – говорится в документе.
Поручение дано федеральному Правительству и должно быть исполнено до 31 марта. Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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