Путин поручил продумать выдачу льготной ипотеки для переселения из зон затопления

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность предоставления льготной ипотеки гражданам, которым пришлось покинуть свои дома из-за затопления. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, прошедшего 1 февраля, опубликован на портале Кремля.

«<...> дополнительно представить предложения о возможности предоставления льготных ипотечных жилищных кредитов (займов) гражданам при переселении из зон затопления и подтопления», – говорится в документе.

Поручение дано федеральному Правительству и должно быть исполнено до 31 марта. Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.