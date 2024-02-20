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Путин поручил продумать дополнительные стимулы, чтобы привлечь молодых педагогов в школы
Правительство и регионы должны разработать конкретные предложения, чтобы привлечь выпускников вузов в школы. Об этом на совещании, посвященном капитальнному ремонту образовательных учреждений, заявил Президент России Владимир Путин.
«Одновременно нужно продумать дополнительные стимулы, мотивацию, чтобы сегодняшние выпускники педагогических вузов, университетов приходили работать именно в школу, видели для себя перспективы для профессионального карьерного роста», – подчеркнул глава государства.
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