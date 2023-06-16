Президент поручил продлить зонтичные поручительства для МСП до 2030 года

Расширение предпринимательской активности — одно из направлений развития экономики предложения. Поэтому России необходимо оказать поддержку тем, кто хочет заниматься бизнесом, заявил на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума Президент РФ Владимир Путин. В частности, он предложил продлить механизм зонтичных поручительств до 2030 года, а Правительству — определить его целевые лимиты.

В малом и среднем бизнесе в России занято более 28 млн человек. С начала 2022 года число самозанятых выросло в два раза — до 7,6 млн. Путин напомнил, что для поддержки тех, кто делает первые шаги в бизнесе, реализуется механизм социального контракта.

«Считаю правильным, если участник социального контракта будет проходить дополнительное обучение предпринимательским навыкам на базе центров „Мой бизнес“, конечно, за счет государства», — добавил он.

Зонтичные поручительства — дополнительная мера поддержки бизнеса, с помощью которой компании, которым раньше банки отказывали в кредитах из-за отсутствия залога, смогут получить доступ к заемному капиталу. Механизм реализуется в рамках мер поддержки, которые оказываются по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».