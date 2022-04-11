Путин поручил продлить срок программы экономического развития Крыма

Президент России Владимир Путин дал поручение продлить срок реализации федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2027 года.

Глава государства также распорядился, чтобы на эти цели были предусмотрены бюджетные средства.

«Правительству РФ: обеспечить продление срока реализации государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» на период до 2027 года, предусмотрев для софинансирования ее реализации необходимые бюджетные ассигнования в федеральном бюджете», – сказано в тексте поручения, опубликованного на сайте Кремля.