Путин поручил проанализировать законодательство об иноагентах и исключении из их числа

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать законодательство о признанных иностранными агентами некоммерческих организациях и средствах массовой информации, а также при необходимости представить предложения по его изменению. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, данных по итогам прошедшего 9 декабря заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Законодательство о регулировании деятельности признанных иностранными агентами НКО, включая и механизмы исключения из соответствующего реестра, а также практику его применения должен проанализировать Минюст РФ вместе с Генеральной прокуратурой и Советом по правам человека.

Законодательство о регулировании деятельности признанных иностранными агентами СМИ и практику его применения должны изучить Минюст и СПЧ вместе с Роскомнадзором и СПЧ.

Отчеты должны быть представлены главе государства к 1 мая текущего года.