Путин поручил привлекать ветеранов СВО к работе в востребованных сферах

Президент России Владимир Путин поручил Правительству создать условия для привлечения ветеранов специальной военной операции к работе по востребованным профессиям. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Создать условия для обеспечения потребности экономики в специалистах по востребованным профессиям, предусмотрев в том числе привлечение специалистов из числа ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции», – говорится в документе.

Доклад об исполнении поручения необходимо представить до 1 февраля 2027 года, а затем отчитываться ежегодно. Ответственным назначен Председатель Правительства России Михаил Мишустин.